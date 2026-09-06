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Beykoz'da 7 Katlı Plazada Yangın

Beykoz'da 7 Katlı Plazada Yangın
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Beykoz'un Kavacık Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında 7 katlı bir plazanın 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi aldı, itfaiye yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ölen veya yaralanan olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BEYKOZ'da 7 katlı plazanın 4'üncü katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Kavacık Mahallesi Yayabeyi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı plazanın 4'üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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