Beykoz'da 3 Katlı Binada Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Beykoz'da 3 Katlı Binada Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da Göksü Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralı bulunmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEYKOZ'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 16: 30 sıralarında Göksü Mahallesi Sadri Alışık Caddesi üzerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple caddedeki 3 katlı binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın sonrasında binanın çatısında hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al

Programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.