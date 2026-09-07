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Beykoz'da 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek

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Beykoz'da dalga boyu yüksekliği nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Beykoz'da dalga boyu yüksekliği nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği beklendiği belirtildi.

Açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince, 7 Eylül Pazartesi ve 8 Eylül Salı günü söz konusu noktalarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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