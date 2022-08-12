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Beykoz'da 10 TIR dolusu tarihi eser ele geçirildi

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BEYKOZ'da yapılan operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik dönemine ait binlerce "Pitos" ve "Amfora"ya el konuldu.

BEYKOZ'da yapılan operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik dönemine ait binlerce "Pitos" ve "Amfora"ya el konuldu. Operasyonda ele geçirilen eserlerin 9 kişilik arkeolog ekibiyle inceleneceği öğrenildi.

Beykoz'da peyzaj işi yapan bir iş yerinde  Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait oldukları değerlendirilen çok sayıda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. İş yeri sahibinin müşterilerine 'replika' diye tanıttıkları eserlerin peşine düşen polis, şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Aylarca süren takiplerin ardından polis, ellerindeki tarihi eserleri yurt içinde ve yurt dışında sattıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. 3 depo ve bir bahçeye yapılan operasyonda 10 TIR'ı dolduracak tarihi eser ele geçirildi.

Büyük bir kısmı pitos ve amforalardan oluşan binlerce tarihi eserlerin büyük bir kısmının denizden çıkarıldığını bir kısmının ise Anadolu'nun farklı yerlerinden getirildiğini belirleyen polis, ele geçirilen eserlerin sayımı için çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan ele geçirilen eserlerin incelenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve Askeri Müzesi Müdürlüğü'nden 9 kişilik özel bir ekip oluşturuldu.

Polisin yaptığı araştırmalarda iş yeri sahibinin bahçe düzenlemelerini yaptığı özellikle yabancı müşterilerine ürünleri deniz yoluyla gönderdiği, müşterilerine kendini koleksiyoner olarak tanıttığı ortaya çıktı. Şüphelinin yaklaşık 30 yıldır eserleri topladığı ve 30 yılda 10 müze açacak kadar eser topladığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Güncel

Helenistik Roma Güncel Haberler

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