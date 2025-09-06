Haberler

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yeniden tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yeniden tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve dün hakkında tahliye kararı verilen Alaattin Köseler hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Köseler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yargılandığı davada, tahliye kararına savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Köseler yeniden tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 Eylül Perşembe günü görülen duruşmada, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ile Uğur İnci'nin "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine ve tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş'in tutuklanmasına yönelik talebin reddedilmesine de itirazda bulundu.

YENİDEN TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

İtirazda, duruşmada savcının tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa sunmasına rağmen haklarında tahliye kararı verilen Köseler'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delillerin henüz tam toplanmamış olması ve adli kontrol kararının yetersiz kalacağı değerlendirilerek, verilen tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sanıkların tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Talebi değerlendiren Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, söz konusu kararı ve itirazı değerlendirmesi için dosyayı bir üst mahkeme olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Kararı değerlendiren üst mahkeme, itirazı kabul ederek Köseler'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alınan Köseler ile Veli Gümüş, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Gözaltına alınanlar arasında tutuksuz sanıklardan Yıldız Güneş de yer aldı. Burada Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Köseler, savunmasının ardından tutuklandı.


Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi hakkında gözaltı kararı

Antalya Emniyet Müdürü ve eşi hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü

Muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü: Asla mümkün değil
Evinde eşiyle birlikte gördüğü kişiyi öldüren başkomiser serbest

Evde eşiyle birlikte yakaladığı adamı öldüren başkomiser serbest
Trafikte korku dolu anlar! Cam silme bahanesiyle sürücülere kabusu yaşattı

Sürücülere aynı bahaneyle yaklaşıp, kabusu yaşattı
Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı

Türkler bu kez ağlattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

Bu insanların kendilerinin çocuklarının eşlerinin psikolojisi morali yaşama sevinci ne olacak. Nasıl iş dün bırak bugün tekrar al.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün durur

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na: Sadece 6 gün durursun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.