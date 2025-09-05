Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in Dava Sürecinde Tüm Sanıklar Tahliye Edildi

BEYKOZ Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme' suçlamaları sebebiyle görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddinamade Köseler'in, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma', 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' ve 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 25 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Sanıklar bugün İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu. Duruşmada Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu toplam 26 sanık savunmalarını yaptı.

CUMHURİYET SAVCISINDAN TUTUKLAMA TALEBİ

Sanık ve avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini, tutuksuz sanık Yıldız Güneş'in ise tutuklanmasını talep etti.

KÖSELER: 'BU DAVA SİYASİ DEĞİLDİR'

Mütalaaya karşı savunması sorulan Alaattin Köseler, "Belediye 2012 ile 2022 yılları arasında hiç teftiş edilmedi. Ancak 2022 ile 2024 yılları arasında ise teftiş yapıldı. Bu dava siyasi değildir. Bunun altını çiziyorum. Bu davanın şu anki iktidarla da ilgisi yoktur. Bu kadar insan burada, onlarla da ilgisi yoktur. Fidan Gül konusunda, söylediği detaylar taktiksel olarak doğrudur. Beykoz Belediyesi'ne direkt başkan yardımcısı yapamazdım. Yoğurt yiyişini görmem lazımdı. Önce müdürlük verdim. Parti içinden, 'Başkan yardımcısı olmazsa' gibi telefonlar geldi. Ben de yapmadım, yoğurt yiyişini gördüm sonra yaptım" dedi.

TÜM SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Tüm savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, dosya kapsamında tutuklu olan aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu tüm sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.