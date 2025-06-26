Beyin Tümörüne Yenik Düşen Polis Memuru Hüseyin İnanır Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziosmanpaşa'da beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki polis memuru Hüseyin İnanır, Küçükçekmece'de düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin İnanır, beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. İnanır için bugün Küçükçekmece Yavuz Selim Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İnanır'ın yakınlarının yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri ve mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İnanır'ın naaşı, törenin ardından Sarıyer'deki Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.