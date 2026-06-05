Beyin kanaması geçirdi, Yeşilay standında sigarayı bırakma kararı aldı

SİİRT'te beyin kanaması geçiren Ercan Duruoğlu (48), Yeşilay'ın sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla açtığı bilgilendirme standını ziyaret ederek sigarayı bırakma kararı aldı.

Yeşilay Siirt Şubesi tarafından Güres Caddesi'nde sigara bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Standı ziyaret eden Ercan Duruoğlu, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sigarayı bırakmak istediğini belirterek destek talebinde bulundu. İlaç tedavisinin sürdüğünü belirten Duruoğlu, "Yeşilay'a başvuru yaptım. Bayram günü beyin kanaması geçirdim, bir hafta da hastanede yattım. İlaç tedavisi görüyorum. Sigara yüzünden, onu bırakmak istiyorum. İnşallah herkes bırakır" dedi.

'STANDLARIN İNSANLARA FAYDA SAĞLADIĞINI GÖRDÜK'

Yeşilay Şube Başkanı Nevzat Amcalar, stantta sigaranın zararları konusunda bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza sigaranın zararlarını anlatıyor, bırakma süreçleriyle ilgili bilgi veriyoruz. Standımızı kurarken bir vatandaşımız kendi isteğiyle yanımıza gelerek sigarayı bırakmak istediğini söyledi. Bu durum bizi çok sevindirdi. Yaşadığı sağlık sorunları da sigaranın ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

'SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİL'

Yeşilay gönüllüsü ve Siirt Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Dr. Büşra Eskifurucu ise sigarayı bırakmak isteyenlere destek verdiklerini belirterek, "Buraya gelen vatandaşlarımızın büyük bölümü sigaraya bağlı sağlık sorunları yaşıyor. Gerekli gördüğümüz kişileri sigara bıraktırma polikliniklerine yönlendiriyoruz. Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Ne zaman bırakılırsa o zaman doğru zamandır. Az önce baktığımız danışanımız 10 gün önce beyin kanaması geçirmiş bir hastamızdı. Bu şekildeki bir danışanımızı diğer danışanlarımızla yaptığımız gibi bütün sağlık problemleriyle ele almak gerekiyor. Çünkü her tedavi her hastaya uygun olmayabiliyor. Gelen hastamızın sağlık durumunu, mevcut kan tahlillerini, fiziki muayenesini hep birlikte değerlendirdikten sonra o hasta için en doğru tedaviyi bulmak durumundayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı