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BEYDER, İsraillilerin Nablus'ta yeni yasa dışı yerleşim noktası kurduğunu bildirdi

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Filistin sivil toplum kuruluşu BEYDER, İsraillilerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yeni bir yasa dışı yerleşim noktası kurduğunu açıkladı. Noktanın Burka köyüne ait zirai bölgede kurulduğu, Filistinlilerin arazi erişimini kısıtlayacağı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yeni bir yasa dışı yerleşim noktası inşa ettiği belirtildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren Filistin sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişlemeye devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, fanatik İsraillilerin, Nablus'un kuzeybatısındaki Mesudiye bölgesi yakınlarında yeni bir kaçak yerleşim noktası kurduğu kaydedildi.

Yerleşim noktasının, Burka köyüne ait zirai açıdan önemli bir bölgede kurulduğu aktarılan açıklamada, bu durumun, Filistinlilerin arazilerine erişimini kısıtlayacağı ve ulaşımını engelleyeceği konusunda uyarı yapıldı.

Mesudiye bölgesinin geçen dönemde İsraillilerin, Filistinlilerin tarım arazilerine düzenlediği baskınlara, hayvanlarını otlatmalarına, Filistinlilere ait araçlara düzenledikleri saldırılara sahne olduğuna işaret edildi.

Batı Şeria'da tarımın ve hayvancılığın hedef alındığı yasa dışı kırsal yerleşimciliğin yaygınlaştırıldığı; bunun Filistinli çiftçiler ve toprak sahipleri için doğrudan bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

BEYDER, Filistinlilerin haklarının korunması, topraklarına ve mülklerine erişimlerinin güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde son dönemde, İsrail'in devam eden baskınları ve saldırılarıyla eş zamanlı Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere; mülklerine ve geçim kaynaklarına saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistinlilere saldırıları engellemeyen İsrail ordusu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere eşlik etmek ve bu saldırılara imkan sağlamakla eleştiriliyor.

Kaynak: AA
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