BEYDER, Batı Şeria'da Dura yakınında yeni kaçak yerleşim kurulduğunu açıkladı

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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Dura beldesinde yeni kaçak yerleşim noktası kurduğu belirtildi.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dura beldesi yakınlarındaki Humsa bölgesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ele geçirdiği alanın, İsrail'in daha fazla Filistin toprağı gasbetme ve sahada dayatma politikasının bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yeni kaçak yerleşim kurmasının, Filistinlilerin yaşam alanını daraltacağı ve bölgedeki varlıklarını ciddi şekilde tehdit edeceği uyarısında bulunuldu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrailliler ekim ayında Batı Şeria genelinde 28 yeni kaçak yerleşim kurma girişiminde bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, yaklaşık 250 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere Filistin topraklarını gasbeden 770 bin İsrailli, yüzlerce yasa dışı yerleşim birimi ve kaçak yerleşim noktasında yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2016'da kabul ettiği 2334 sayılı karara göre, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarında, Doğu Kudüs dahil, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin hukuki geçerliliği bulunmuyor ve bölgedeki yerleşimler uluslararası hukukun açık ihlali olarak kabul ediliyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Kalkilya, Nablus ve Ramallah başta olmak üzere birçok kent ve beldeye baskınlar düzenlediği kaydedildi.

Gözaltına alınan 10 kişi arasında daha önce serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, özgürlüklerine kavuşmalarının üzerinden henüz birkaç gün geçen Filistinlilerin yeniden gözaltına alınmasının, İsrail'in Filistinlileri haklarına saygı duymaksızın sürekli bir takip ve baskı altında tutma ısrarını yansıttığı vurgulandı.

Kaynak: AA