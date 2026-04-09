Haberler

Malatya'da depremde 7 kişinin öldüğü otele ilişkin davanın duruşmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Beydağı Otel'e ilişkin davada 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bilirkişi raporlarının beklenmesine karar verdi.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan ve 3'ü çocuk 7 kişinin öldüğü Beydağı Otel'e ilişkin davada 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatları, bilirkişi raporunun gelmesinin beklenmesini, otel bölgesinin bulunduğu alanın rezerv alana girdiğini bu nedenle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden güncel zemin etüt raporlarının istenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, güncel zemin etüt raporu istenmesinin reddine ve bilirkişi raporlarının beklenmesine hükmederek duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği Beydağı Otel'e ilişkin 5 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

