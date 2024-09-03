Beydağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Beydağ ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Program kapsamında Beydağ Belediyesi önünden başlayan bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Tören alanında konuşan Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, 2 Eylül 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milletinin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkla, Beydağ'ın işgalden kurtularak özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Törende her yıl geleneksel olarak düzenlenen 32. Yerel Ürünler Kültürel Etkinlikler Festivalinde, jüri üyelerinin belirlediği en iyi incir yetiştiricileri belli oldu.

29 incir üreticisinden en iyi incir yetiştiren 3 kişiye altın ödülleri verildi.

Programda ayrıca öğrenci şiirleri, zeybek oyunları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Belediye Bandosunun konseri yer aldı.

Etkinliklerde Deniz Melek ve Zakkum Konseri de gerçekleştirildi.