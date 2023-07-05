Beyazsu Mesire Alanı'nda vatandaş traktör kiralayarak çöpleri toplatıyor

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Beyazsu Mesire Alanı'nda vatandaş, çöpleri traktör kiralayarak toplatıyor.

Midyat Belediyesi'nin çevre hizmetlerinde yaşanan aksaklık, Beyazsu Mesire Alanı'ndaki çöp sorununu çözmek için bölgedeki esnafı harekete geçirdi. Esnaf, belediyenin çöp arabası göndermemesi nedeniyle kendi imkanlarıyla traktör kiralayarak çöpleri toplatıyor.

Bölgedeki esnaftan Necmettin Alp, Midyat Belediyesi'nin alana çöp göndermediğini ileri sürerek, çöpleri para karşılığında traktör kiralayıp atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Midyat Belediyesi'nin çöpleri rahatlıkla toplayabileceğini belirten Alp, "Belediye iki traktör şoförüne kalmamalı ve buradaki çöpü toplamaya gelmesi gerekiyor. Burası herkesin gelip nefes aldığı bir yer. Ama şu an çöp yuvasına döndü. Bir süre sonra burası yaşanılmaz bir hal alacaktır ve Beyazsu'ya ziyarete gelen insanlar da artık rahat bir nefes alamayacak duruma gelecekler" dedi.