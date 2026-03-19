Beyazperdenin sevilen animasyonları bayramda TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

TRT'nin sinemada ilgi gören animasyon filmleri Ramazan Bayramı'nda çocuklarla buluşacak.

TRT ortak yapımı iki animasyon film "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" ve "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5", televizyonda ilk kez TRT 1'de yayınlanacak.

"Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda", bayramın ikinci günü olan 21 Mart'ta 13.30'da ekrana gelecek."

Film, gizemli bir portaldan geçen Zeynep, Eren ve Mehmet'in, yerli hava araçları HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN ile Minigen gezegenine savrulmaları ve sonrasında oluşan heyecan dolu maceraları konu alıyor.

"Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5" filmi ise bayramın üçüncü günü olan 22 Mart'ta 08.00'de izleyiciyle buluşacak. Yapımda, Kaptan Pengu ve arkadaşlarının, 90 milyon yıllık dostları Yozo'nun, Profesör Alfa tarafından kaçırılmasıyla büyük bir maceraya girişmesi anlatılıyor."

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarını beyazperdenin ardından evlere konuk eden bu özel yayın kuşağı, çocuklara bayram boyunca hem eğitici hem de keyifli bir içerik sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
