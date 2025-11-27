Beyaz Saray Yakınlarında Silahlı Saldırı: İki Asker Hayatını Kaybetti
Washington DC'de Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda, Batı Virginia Ulusal Muhafızları'na mensup iki asker vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgede uçuşlar durduruldu ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
(ANKARA) -Batı Virginia Ulusal Muhafızları'na mensup iki asker, Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda vurularak öldürüldü. Olay sonrasında bölgede uçuşlar durduruldu, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Washington DC'nin şehir merkezinde Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda, Batı Virginia Ulusal Muhafızları'na bağlı iki asker vurularak hayatını kaybetti. Batı Virginia Valisi Patrick Morrisey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberi doğrularken, FBI Direktörü Kash Patel ve ABD Başsavcısı Pam Bondi halka dua çağrısında bulundu. Saldırı nedeniyle Reagan Ulusal Havalimanı'na yapılan uçuşlar kısa süreliğine durduruldu. Yetkililer, saldırganın vurularak ağır yaralı şekilde gözaltına alındığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.