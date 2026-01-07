Haberler

Beyaz Saray: ABD, Grönland'a sahip olmak için "orduyu kullanmak dahil" tüm seçenekleri değerlendiriyor

Güncelleme:
Beyaz Saray, Donald Trump yönetiminin Grönland'a sahip olma konusundaki stratejik yaklaşımını ve ordunun kullanımını içeren seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı. Trump, Grönland'ın ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray, Donald Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, Trump yönetiminin Grönland ile ilgili yaklaşımını değerlendirdi.

Leavitt, yanıtında, "Başkan Trump, Grönland'a sahip olmanın ABD'nin ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Kuzey Kutbu bölgesindeki düşmanlarımızı caydırmak için hayati önem taşıdığını açıkça belirtmiştir. Başkan ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve ABD ordusunu kullanmak da her zaman Başkomutan'ın elinde olan bir seçenek." ifadelerini kullandı.

Leavitt'in yanıtı, Başkan Donald Trump'ın stratejik amaçlarla adaya sahip olma arzusu konusundaki son açıklamasının ardından geldi.

Trump önceki günkü açıklamasında ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'e sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
