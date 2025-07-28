Beyaz Saray Önünde Gazze İçin Protesto

Beyaz Saray'ın önünde toplanan çok sayıda gösterici, İsrail'in Gazze'deki ablukasının ve Filistinlilerin maruz bırakıldığı kıtlığın sona erdirilmesi için çağrıda bulundu.

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park'ta toplanan çok sayıda gösterici İsrail ile ona destek veren ABD'yi protesto etti.

Metal mutfak eşyalarına vurarak Gazzelilerin yaşadığı açlığa dikkati çeken göstericiler, ellerinde "Gıda kamyonlarının girişine izin verin" ve "İsrail, Gazze'yi aç bırakmayı bırak" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in Gazze ablukasının bir an önce sona erdirilmesi ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin kesilmesi talebini attıkları sloganlarla da dile getiren göstericiler, yetersiz beslenme nedeniyle Gazze'de ölen çocukların fotoğraflarını sergiledi ve yiyecek ararken öldürülen Filistinlilerin ölümlerini canlandırdı.

AA muhabirine duygu ve düşüncelerini aktaran "Refuse Fascism" adlı grubun üyesi Lucha Bright, "İnsanlar gözlerimizin önünde açlıktan ölüyor. İsrail, ABD tarafından tamamen destekleniyor ve yeşil ışık yakılıyor. Gözlerimizin önünde Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyorlar. Bu, insanlığa karşı işlenen bir suç ve biz bunun durması gerektiğini söylemek için buradayız." diye konuştu.

Bright, "Milyonlarca insan sokaklara dökülmeli ve gözlerimizin önünde bir soykırımın gerçekleşmesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

"Jewish Voice for Peace" adlı örgütün temsilcisi Carolyn Karcher ise, "ABD, İsrail'e silah göndermeyi tamamen durdurmalı. İsrail'e uluslararası yaptırımlar uygulanmalı. BM ve uluslararası kuruluşların girmesine izin verilmeli ve İsrail'in onlara mümkün olan en kısa sürede tam erişim izni vermesi sağlanmalıdır." yorumunu yaptı.

Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısı 87'si çocuk 133'e yükseldi.

İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle Gazze'de ortaya çıkan kıtlık felaketinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün bölgeye havadan yardım atmaya başladı.