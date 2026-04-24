ABD-İran görüşmelerine Witkoff ve Kushner katılacak, Vance gitmiyor

Beyaz Saray Sözcüsü, İslamabad'da yapılacak ABD-İran ikinci tur görüşmelerine Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı Vance'in ise Washington'da kalacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması beklenen ABD- İran görüşmelerine Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise toplantıya gitmeyeceğini açıkladı.

Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Leavitt, İslamabad'da bu hafta sonu yapılması beklenen ABD-İran ikinci tur görüşmelerine Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile damadı Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise Washington'da kalacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle hafta sonu yapılacak müzakere sürecini yakından izleyeceğini ve ortaya çıkacak tabloya göre her türlü aksiyonu alabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
