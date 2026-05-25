Axios: Beyaz Saray, İran Anlaşmasının Onayının Birkaç Gün Sürebileceğini Düşünüyor

ABD merkezli Axios'un haberine göre Beyaz Saray, İran'la nükleer anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanabileceğini düşünüyor ancak anlaşmanın son halinin verilmediği ve başarısızlık ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu belirtiliyor. Trump ise acele edilmemesi talimatı verdi.

WASHINGTON, 25 Mayıs (Xinhua) -- ABD merkezli haber sitesi Axios'un üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı pazar günkü haberine göre Beyaz Saray, yapılacak anlaşmanın İran yönetimi tarafından onaylamasının birkaç gün sürebileceğini düşünüyor.

Habere göre, Beyaz Saray birkaç gün içinde anlaşma imzalanacağı konusunda iyimser ancak henüz anlaşmaya son halinin verilmediğine dikkat çeken ABD'li yetkililer, anlaşma yapılamaması ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Yapılacak bir anlaşmanın, ABD'nin, İran'ın nükleer programına ilişkin taleplerinin de dikkate alındığı kalıcı bir barış anlaşması halini alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, aynı gün erken saatlerde sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "zaman kendilerinden yana olduğu olduğu için temsilcilerine İran ile bir anlaşma için acele etmemeleri talimatı verdiğini" ifade etmişti.

"İki taraf da acele etmeden doğru adımı atmalı" diyen Trump, İran limanlarına uyguladıkları ablukanın, "bir anlaşmaya varılana ve bu anlaşma onaylanıp imzalanana kadar tam anlamıyla yürürlükte kalmaya devam edeceğini" vurguladı.

Kaynak: Xinhua
