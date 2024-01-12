Beyaz örtüye bürünen Bitlis'in yıldızlarla bütünleşen manzarası hayran bırakıyor

BİTLİS - Son günlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Bitlis'te, uzay ve doğa gözlemleri yapan vatandaşların yıldızları uzun pozlama tekniğiyle çektiği görüntüler mest ediyor.

Kış aylarının uzun ve yoğun kar yağışı ile geçtiği Bitlis'te, uzay ve doğa güzelliklerini bir arada gözlemleyen Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, dondurucu soğuğa rağmen başta Nemrut Kalderası'nın 2 bin 250 rakımlı zirvesi olmak üzere Bitlis'in birçok yerinde gözlem yaptı. Son günlerde etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen dünyanın ikinci en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'nın zirvelerinde gece saatlerinde eksi 12 dereceyi gören soğuk havaya rağmen yıldızları uzun pozlama tekniğiyle görüntüledi.

Kar yağışıyla birlikte Bitlis'in birçok yerinde güzel görüntüler aldıklarını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, "Bitlis'te muazzam manzaralı yerler var. Bitlis'in birçok yerine kar yağabilmekte ve karla birlikte berrak gökyüzü ışığın olmadığı yerlerde muazzam bir görüntü oluşturmaktadır. Bizlerde birkaç aydır gökyüzüyle bu doğayı birleştirip güzel kareler almaya çalıştık" dedi.