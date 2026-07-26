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Bolu'da Beyaz Et Tesisinde İlaçlama Sonrası 34 İşçi Hastanelik Oldu

Bolu'da Beyaz Et Tesisinde İlaçlama Sonrası 34 İşçi Hastanelik Oldu
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Bolu'da bir beyaz et entegre tesisinin kesimhanesinde yapılan ilaçlama sonucu 34 işçi kimyasal maddeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'da beyaz et entegre tesisindeki kesimhanede yapılan ilaçlama sonrası 34 işçinin kimyasal maddeden etkilendiği ileri sürüldü.

Vakıfgeçitveren köyü mevkisindeki beyaz et entegre tesisinin kesimhane bölümünde, temizlik için ilaçlama yapıldı. İddiaya göre; sabah saatlerinde mesaiye gelen işçiler, ilaçlama nedeniyle oluşan kimyasal maddeden etkilendi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kimyasal ilaçlamadan etkilendiği belirtilen 34 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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