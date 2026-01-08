Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hakan Erdoğan, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla basın açıklamasında bulundu.

Derneğin Afyonkarahisar Şube Başkanı da olan Erdoğan, Burmalı Mahallesi'ndeki dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, 7-14 Ocak'ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'de 26 ilde 500 üyelerine şube kapasite güçlendirme eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Afyonkarahisar'da 9 yıldır dernek çalışmalarını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Derneğimizde şu anda 215 üyemiz bulunuyor. Onlar için kurslar açıp, eğitim programları düzenliyoruz. İstihdamları konusunda öncülük ediyoruz. Kültürel faaliyetler düzenleyerek bir araya gelmeye çalışıyoruz. Amacımız görme engelli kardeşlerimizin hayattaki yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışmak."ifadesini kullandı.

Yaklaşan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü dolayısıyla toplantıya katılan basın çalışanlarının gününü tebrik eden Erdoğan, dernek üyelerine beyaz baston hediye etti.