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BEÜ Rektörü Elmastaş'tan Hizan Kaymakamı Öztürk'e ziyaret

BEÜ Rektörü Elmastaş'tan Hizan Kaymakamı Öztürk'e ziyaret
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Hizan Kaymakamlığı görevine yeni atanan Mete Öztürk'ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Hizan Kaymakamlığı görevine yeni atanan Mete Öztürk'ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen görüşmede, Hizan'ın sahip olduğu potansiyel ile arıcılık ve arı ürünleri alanında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Elmastaş, Öztürk'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Elmastaş'a teşekkür etti.

Elmastaş'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Koordinatörü Nurettin Polat eşlik etti.

Kaynak: AA
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