Adıyaman'da beton santralinde kuma gömülen işçi kurtarıldı

Güncelleme:
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde beton santralinde beline kadar kuma gömülen işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayören köyünde meydana geldi. Beton santralinde kum eleme makinesinin içerisinde bulunan kuma gömülen H.D.'nin sesini duyan arkadaşları çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından beline kadar kuma gömülen H.D., sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen H.D., tedaviye altındı. H.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

