Beton Pompasının Altında Kalan İşçi Ağır Yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir inşaatta beton dökümü sırasında beton pompasının bomunun kırılması sonucu altında kalan işçi H.A. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Pınarbaşı Mahallesinde bulunan bir inşaat çalışan H.A. beton dökümü sırasında beton pompasının bomunun kırılması sonucu altında aldı.
İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan işçi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel