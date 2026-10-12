Haberler

Beton pompası şoförü el frenini çekmeden inince araç Avcılar'da 7 araca çarptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beton pompası şoförü el frenini çekmeden inince araç Avcılar'da 7 araca çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da beton mikseri ile beton pompasının çarpışmasının ardından pompa şoförü el frenini çekmeden araçtan indi. Yokuştan geri kayan beton pompası park halindeki 7 araca çarparak caddeyi trafiğe kapattı; kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

AVCILAR'da beton mikseri ile beton pompası çarpıştı. Kazanın ardından beton pompası şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi üzerine yokuştan geri kayan araç, park halindeki 7 araca çarptı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.D. idaresindeki beton pompası ile 34 HOH 716 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışma nedeniyle beton pompasının ön camı kırıldı. Kazanın ardından şoför E.D. araçtan inerek hasar durumunu kontrol etmek istedi. Bu sırada el frenini çekmeyi unutan şoförün kullandığı beton pompası yokuştan geriye doğru kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç, yolun sol tarafında park halinde bulunan 7 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle caddeyi trafiğe kapandı. Ekiplerin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. İki beton aracının yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'FRENE BASTI TUTMADI'

Kazayı gören bir vatandaş, "Beton mikserinin şoförü kaydırdı aracı, beton pompasına vurdu. Şoför aşağı indi, araç bir anda kaydı. Şoför koşa koşa zıpladı bindiği gibi frene bastı tutmadı. Sağa doğru gitti komple biçti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü

Bir ilimizde silahlı katliam: Aynı aileden 4 kişi can verdi
İzmir Bornova'da kadın velilere sözlü taciz iddiasıyla öğretmen açığa alındı

Kadın velilere skandal tacizlerin ardından açığa alındı
Fuat Oktay’dan İsrailli Bakan Katz'a tepki: Tehdit diliyle barışın önüne geçilemez

Fuat Oktay "Soykırımcı İsrail'in bakanı" diyerek Katz'ı topa tuttu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı

11 kişinin öldüğü faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...

Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Cristiano Ronaldo durdurulamıyor! 1000 gole sadece 19 kaldı

41 yaşında tarih yazıyor! Ronaldo yine yaptı yapacağını
Kanada yasakladı, Hindistan kaldırttı: XT.com, Türkiye’de SPK izni olmadan faaliyette

3 ülkede yasak, Türkiye’de SPK izni olmadan faaliyette
Muhteşem Yüzyıl'ın küçük Şehzade Mustafa'sı büyüdü! Son hali şaşırttı

Küçük Şehzade Mustafa büyüdü! Son halini görenler şaşırıyor
Fenerbahçe'den ayrılan Sidiki Cherif, Premier Lig'de şov yaptı

Fenerbahçe'de yedek kulübesinden çıkmıyordu! Premier Lig'de şov yaptı
Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL

Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL