Beton Mikserine 8.500 Lira Ceza
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 8 bin 500 lira ceza kesildi. Olay, vatandaşların ihbarı üzerine polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle gerçekleşti.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne 8 bin 500 lira ceza kesildi.
Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen seyir halindeki mikserden yola harç döküldü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, yola harç dökerek ilerleyen aracın sürücüsünü belirledi.
Sürücüye 8 bin 500 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel