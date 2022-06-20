Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (3)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin, karşı şeride geçerek üzerine devrildiği otomobilde hayatını kaybeden Mehmet Ali Korkmaz ile oğulları Mustafa Efe ve Semih Korkmaz'ın cenazeleri Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Karıncalı Mahallesi'ne gelitirildi. Baba ve 2 oğlu için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Mehmet Ali Korkmaz'ın babası Mustafa Korkmaz, ağabeyleri Halil ve İbrahim Korkmaz'ın yanı sıra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve mahalle sakinleri katıldı. Kazada oğlu ve iki torununu kaybeden Mustafa Korkmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Korkmaz ailesinin Balıkesir'in Avşa adasına tatil için yola çıktığı, kısa süre sonra kazaya karıştıkları öğrenildi.