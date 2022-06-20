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Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı - Mehmet İnan - Güncel
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Beton mikseri, otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (3)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin, karşı şeride geçerek üzerine devrildiği otomobilde hayatını kaybeden Mehmet Ali Korkmaz ile oğulları Mustafa Efe ve Semih Korkmaz'ın cenazeleri Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsinin...

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin, karşı şeride geçerek üzerine devrildiği otomobilde hayatını kaybeden Mehmet Ali Korkmaz ile oğulları Mustafa Efe ve Semih Korkmaz'ın cenazeleri Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Karıncalı Mahallesi'ne gelitirildi. Baba ve 2 oğlu için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Mehmet Ali Korkmaz'ın babası Mustafa Korkmaz, ağabeyleri Halil ve İbrahim Korkmaz'ın yanı sıra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve mahalle sakinleri katıldı. Kazada oğlu ve iki torununu kaybeden Mustafa Korkmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Belediye Başkanı Aykurt, büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Bursa merkezde gerçekleşen ilçe sakinlerimizden Karıncalı Mahallemizden 3 cana mal oldu. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin. Başımız sağ olsun" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve 2 oğlu, Karıncalı Mahalle Mezarlığında gözyaşları ile toprağa verildi.

TATİLE GİDİYORLARDI

Korkmaz ailesinin Balıkesir'in Avşa adasına tatil için yola çıktığı, kısa süre sonra kazaya karıştıkları öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Uludağ Üniversitesi Mehmet Ali Korkmaz Mustafa Efe Bursa Güncel Haberler

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