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Beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

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Beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
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ANKARA'da 5 kişinin yaralandığı, beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ANKARA'da 5 kişinin yaralandığı, beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 12 Eylül günü Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Doğukent Caddesi'nde ilerleyen 37 AEU 275 plakalı beton mikseri ile 1090'ıncı Sokak'tan caddeye çıkan 06 DDZ 448 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil, beton mikserinin önünde sürüklendikten sonra kaldırıma çıktı. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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