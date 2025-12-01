Haberler

Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı

Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Mercimekli Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 FV 7982 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralan sürücü ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel

