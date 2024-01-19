Beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikseri devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Samet Y. idaresindeki 15 PU 588 plakalı beton mikseri, Kızılkaya kavşağında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri edildi.
Kazada yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen sürücü Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.