Beton Kalıbında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı

Beton Kalıbında Mahsur Kalan Yavru Kedi Kurtarıldı
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Şanlıurfa'da inşaatta beton kalıbının içine giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Betonun altında kalan kedi, tedavi edilip annesine geri bırakıldı.

Şanlıurfa'da akılalmaz olay

Kalıbın içerisine giren kedinin üzerine beton döküldü

Betonu kıran itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaattaki kalıbın içerisine giren yavru kedinin üzerine beton döküldü. Kalıp söküldükten sonra fark edilen yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesindeki bir inşaatta yaşandı. Demir bağladıktan sonra tahta kalıp çakan işçiler, içerisin beton döktü. Beton kuruduktan sonra tahta kalıpları söken işçiler, altta bir yavru kedi olduğunu gördü. Olay yerine çağrılan ekipler, betonu kırarak yavru kediyi çıkarttı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşen yavru kedi, tedavi ve bakımının ardından annesinin yanına bırakıldı.

Öte yandan inşaatta çalışan işçilerin yavru kedinin kalıbın içerisine girdiğini fark etmedikleri öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - Güncel
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