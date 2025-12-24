Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı, Beştepe Millet Camisi'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenleneceğini açıkladı. Tüm halk davet edildi.
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25 Aralık Perşembe günü, Beştepe Millet Camii'nde yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel