Haberler

Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı, Beştepe Millet Camisi'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenleneceğini açıkladı. Tüm halk davet edildi.

Beştepe Millet Camisi'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25 Aralık Perşembe günü, Beştepe Millet Camii'nde yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt

Aşiret lideri oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten 'Yok artık' dedirten altın tahmini

İslam Memiş'ten "Yok artık" dedirten altın tahmini
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt

Aşiret lideri oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu