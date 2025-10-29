Haberler

Besni'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olayda, üç aracın çarpışması sonucu sürücüler ve araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine sevk edildi.

F.B. idaresindeki 26 BD 918, K.T. yönetimindeki 02 ACU 977 ve Ö.K'nin kullandığı 63 AFE 968 plakalı araçlar, Erdemoğlu Mahallesi çevre yolu güzergahında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
