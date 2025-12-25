Adıyaman'da yüksekten düşen işçi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir inşaattan düşen işçi Mehmet A, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı.
İlçe merkezinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Mehmet A, dengesini kaybederek birinci kattan düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Besni Devlet Hastanesine kaldırdı.
Mehmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel