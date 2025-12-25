Haberler

Adıyaman'da yüksekten düşen işçi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki bir inşaattan düşen işçi Mehmet A, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı.

İlçe merkezinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Mehmet A, dengesini kaybederek birinci kattan düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Besni Devlet Hastanesine kaldırdı.

Mehmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

"Kütüphane" ile ilgili iddiayı gündeme getiren gazeteciye gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Kına gecesindeki görüntü olay oldu: Herkes yaş farkına takılıyor

Yaş farkı olay oldu
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var

Bilal Erdoğan'dan programa damga vuran mesaj: Buna ihtiyacımız var