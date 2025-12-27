Haberler

Adıyaman'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis kazalarla ilgili soruşturma başlattı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlçedeki ilk kaza, Cirit Meydan Mahallesi Kozluca mevkiinde meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 06 EAP 174 plakalı otomobil ile Selvi T. idaresindeki 02 DZ 880 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki M.T., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci ise kaza ise Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Haydar G. kontrolündeki 02 AEY 198 plakalı otomobil ile Beytullah K.'nin kullandığı 02 AFP 425 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Sude G., ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki kazada yaralanan 6 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrerildi.

Polis, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

