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Besni'de Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Besni'de Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Kontrol altında gerçekleştirilen yıkımlarda, hasar gören 5 katlı bina iş makineleriyle yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

İlçede ağır hasar alan 5 katlı bina, iş makineleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Binanın enkazı ise kamyonlarla belirlenen alanlara taşındı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
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