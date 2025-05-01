Besni'de Deprem Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Kontrol altında gerçekleştirilen yıkımlarda, hasar gören 5 katlı bina iş makineleriyle yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.
İlçede ağır hasar alan 5 katlı bina, iş makineleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.
Binanın enkazı ise kamyonlarla belirlenen alanlara taşındı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel