Adıyaman'da örtü ve anız yangınları; 1500 hektar alan zarar gördü

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 6 köyde çıkan örtü ve anız yangınlarında yaklaşık 1500 hektar alan zarar gördü.

Yangınlar, ilçeye bağlı Kesecik, Kutluca, Yazıkarakuyu, Tekağaç, Sarıçiçek ve Sofraz köylerinde çıktı. Farklı bölgelerden gelen ihbarlar sonrası itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangınlar söndürülürken, yaklaşık 1500 hektar alan zarar gördü. Diğer yandan yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara bu tür yangınlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı