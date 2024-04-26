Beşiri ilçesinde Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi (EBAP) bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Muhammed Yılmaz başkanlığında Cumhuriyet Ortaokulu Konferans salonunda düzenlenen toplantıda, proje kapsamında ilçede okulların genel durumu, her okulun kriterlerinin incelenmesi, okulların diğer ilçelere göre genel başarı durumu ve proje kapsamında okulların genel analizi yapılarak daha iyi seviyeye çıkarmak için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, proje kapsamında il genelinde derece yapan okul idarecilerine, Kaymakam Yılmaz tarafından Başarı Belgesi verildi.