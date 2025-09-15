Beşiri'de Silahlı Saldırı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Eskihamur köyü yolunda gece seyir halinde olan Mehmet Şanlı'nın (65) kullandığı 72 EK 339 plakalı hafif ticari araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen, sürücünün yanı sıra eşi Takibe Şanlı (43), kızı Elanur (9) ve oğlu Akın'ın (6) yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan 4 kişinin cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Takibe Şanlı'nın cenazesi Batman Asri Mezarlıkta defnedildi.

Baba Mehmet Şanlı ile kızı Elanur ve oğlu Akın'ın cenazesi Eskihamur köyüne getirildi.

Cenazeler, köydeki camide kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Cenazeye Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve vatandaşlar katıldı.

Taraflar arasında husumet bulunduğu iddia edildi.

