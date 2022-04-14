Beşiktaşlı oyuncu Montero'nun trafik kazası yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Beşiktaşlı oyuncu Montero'nun trafik kazası yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Tansel Parlak - Güncel
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Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun sabah saatlerinde Beykoz'da trafik kazası geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun sabah saatlerinde Beykoz'da trafik kazası geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İspanyol oyuncu Montero'nun kullandığı cip, sabah saatlerinde Kavacık'ta aynı yönde seyreden 2 araçla zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanamazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde cipiyle seyir halindeki Montero'nun aynı yönde seyreden iki araçla daha zincirleme kazaya karıştığı anlar görülüyor.

Beşiktaşlı oyuncu Montero'nun trafik kazası yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Beşiktaşlı oyuncu Montero'nun trafik kazası yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Tansel Parlak - Güncel

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