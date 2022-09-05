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Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (4)

Güncel Haberler

Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi (4)

BAŞSAVCILIKTAN, ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZAnkara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Berkay Ö. hakkındaki karara itiraz etti.

BAŞSAVCILIKTAN, ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaşlı futbolculara tekmeli saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Berkay Ö. hakkındaki karara itiraz etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Güncel Haberler

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