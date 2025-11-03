Beşiktaş'taki Yangın Davasında Duruşma Ertelendi

BEŞİKTAŞ'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde çıkan yangında 29 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin davanın duruşması görüldü. Bilirkişi raporunun da ulaştığı mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.

Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde çıkan yangında 29 işçinin yaşamını yitirmesine ilişkin, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın 11'inci duruşması Çağülayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda görüldü. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları katıldı. Duruşma müşteki ve katılan beyanlarıyla başladı. Aileler, dosyada uzun süredir karar verilmediğini belirterek duruşmanın bir an önce karara bağlanmasını talep etti.

DURUŞMA 22 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme, son eklenen bilirkişi raporuna ilişkin savunma yapabilmesi için avulatlara süre verilmesine karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, bir sonraki duruşmayı 22 Aealık 2025'e ertelendi.

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Dosyaya giren bilirkişi raporunda, olayın öngörülebilir, engellenebilir ve basit tedbirlerle sonuçları ortadan kaldırılabilir nitelikte olduğu; yüksek tutuşma kabiliyetine sahip yanar malzemelerin bulunduğu ortamda gerekli özen ve dikkatin gösterilmeksizin, kişisel koruyucu ekipman kullanılmadan çalışma yapılması ve kaynak işlemi sırasında gerekli soğutma işleminin yapılmamasının dava konusu yangının kök sebebi olduğu; sanık Şehzade Şekergümüş'ün eylemlerinin olayda birinci derecede asli etkili olduğu; sanık Fatma Dörtgül'ün olayda kusursuz olduğu; sanık Mehmet Menduh Ceylan'ın olayda birinci derecede asli etkili olduğu; sanık İsmet Şen'in olayda birinci derecede asli etkili olduğu; sanık İbrahim Bildirici'nin olayda ikinci derecede asli etkili olduğu; sanık Çağatay Altunel'in eylemlerinin, çalışan Ahmet Meddus'un vefatı olayında birinci derecede tali etkili olduğu; sanık Kahraman Erdem'in eylemlerinin, çalışan Ahmet Sever'in vefatı olayında birinci derecede tali etkili olduğu; maktul Ramazan Alpan'ın eylemlerinin, kendisiyle çalışan maktuller Efe Demir, Mahmut Emin Kaya, Muhammet Ali Yıldırım ve Onur Aladağ'ın vefatları olayında birinci derecede tali etkili olduğu; sanık Sibel Çelik'in olayda kusursuz olduğu; sanık Dursun Çelik'in olayda kusursuz olduğu; maktul Ahmet Sever'in olayda birinci derecede asli etkili olduğu; gece kulübünün çalışma ruhsatında yazılı faaliyeti sırasında olayın meydana gelmediği, işletmenin tamirat-tadilat işlemleri yapılan bir şantiye ortamında olduğu sırada yangının çıktığının değerlendirildiği yazıldı.