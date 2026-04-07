Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların olay yerine geldikleri anlar kamerada

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına gerçekleştirilen terör saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların olay yerine geliş anları ve silahları aldıkları anlar kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, saldırganların olay yerine geldikleri anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Kamera kayıtlarında, beyaz renkli otomobille olay yerine yakın bir otoparka gelen saldırganların, araçtan inerek bagajdan saldırıda kullanılan silahları aldıkları görülüyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
