Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren saldırganların olay yerine geldikleri anlar kamerada
Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına gerçekleştirilen terör saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların olay yerine geliş anları ve silahları aldıkları anlar kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kamera kayıtlarında, beyaz renkli otomobille olay yerine yakın bir otoparka gelen saldırganların, araçtan inerek bagajdan saldırıda kullanılan silahları aldıkları görülüyor.