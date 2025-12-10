Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler için anma töreni

Beşiktaş 'ta 10 Aralık 2016 tarihindeki terör saldırısında şehit olanlar 9 yıl sonra aynı noktada anıldı. Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu; dualar edildi. Törende şehitler için inşa edilen anıta karanfiller bırakıldı.

10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş-Bursaspor arasında oynanan futbol karşılaşmasının ardından düzenlenen terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit olmuştu. Terör saldırısının 9'üncü yıl dönümünde, şehitler için aynı noktada anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, şehit yakınları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerden polisler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu; dualar edildi. Şehit yakınları, şehitler için inşa edilen anıta karanfiller bıraktı. Bir şehit yakını "Ciğerim yanıyor. Kuzum benim neredesin? Bugün ateşin düştüğü gün" diyerek ağladı. Törenin ardından Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okundu.