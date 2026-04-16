İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma; taburcu edilen saldırgan adliyeye sevk edildi
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önünde çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilen Onur Ç., hastane tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda 3 saldırgandan biri öldü, diğerleri ise yakalandı.
İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da meydana gelen olayda, uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırdı. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada saldırganlardan 1'i öldürüldü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olayda 2 polis de hafif yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli Onur Ç., taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.