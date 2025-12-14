Haberler

Beşiktaş'ta yüksek sesli müzik açan sürücü polise yakalandı: 14 günde 1,5 milyon lira ceza kesildi

Beşiktaş'ta polis, yüksek sesli müzik açarak çevreyi rahatsız eden sürücülere karşı 30 Kasım - 14 Aralık tarihleri arasında düzenlediği denetimlerde 157 sürücüye toplam 1,5 milyon lira para cezası uyguladı.

BEŞİKTAŞ'ta polis ekipleri, cadde ve sokaklarda yüksek sesli müzik açarak çevreye rahatsızlık veren sürücülere ilgili uygulama yaptı. 30 Kasım - 14 Aralık arasında yapılan denetimlerde, 157 sürücüye toplam 1 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı. Denetimler sırasında yüksek sesli müzik açan sürücünün polise yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım-14 Aralık arasında Vişnezade Mahallesi'nde bulunan Süleyman Seba Caddesi, Şair Nedim Caddesi ve Beşiktaş Caddesi'nde uygulama yaptı. Durdurulan araçlarda sürücülere ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı; sorgulamalarda aranması bulunan kişilere yönelik adli işlem başlatıldı.

EĞLENCE MEKANLARI DA DENETLENDİ

Denetimlerde ayrıca bölgedeki eğlence mekanları da kontrol edildi.Denetimler sırasında iş yerlerinde 'Kapalı alanda tütün tüketimi', 'Mesul müdür bulundurmama' ve evrak eksiği gibi ihlaller nedeniyle tutanak düzenlendi. 'Trafik işaret ve levhalarına uymamak', 'Yasak park alanlarını kullanmak', 'Araçlardan çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yapmak', 'Ters yönde araç kullanmak', 'Koruma başlığı takmamak', 'Plakanın okunmasını engellemek', 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Araçla tehlikeli manevra yapmak' gibi ihlaller nedeniyle sürücülere cezai işlem uygulandı.

14 GÜNDE 1,5 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Diğer yandan caddede yüksek sesli müzik açarak ilerleyen sürücünün polis ekiplerine yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Yapılan çalışmalarda toplam 157 sürücüye cezai işlem uygulandığı, tüm uygulamaların genel toplamında sürücülere 1 milyon 500 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
