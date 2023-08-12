Beşiktaş'ta Yol Yalısında Meydana Gelen Kısmi Çökme Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beşiktaş'ta kısmi çökme sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği yol yalısındaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, 1238 ada,10 parselde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen eski eser yapının restorasyon ve güçlendirme projesinin, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 2022 yılındaki kararıyla onaylandığı belirtildi.

Bu proje doğrultusunda ilgililerin talebi, 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu ve ilgili mevzuata göre Boğaziçi İmar Müdürlüğünce restorasyon ve güçlendirme ruhsatı tanzim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bahse konu yerde bugün yaşanan kazadan dolayı tutanak tutularak inşai faaliyetin durdurulduğu, itfaiye, sağlık ekipleri ve AFAD tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığı aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı vurgulanan açıklamada, yoldaki enkazın kaldırıldığı ve inşaat alanında gerekli koruma tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi'nde restorasyon halindeki 3 katlı yol yalısında meydana gelen kısmi çökme sonucu göçük altında kalan Atilla Aydın hayatını kaybetmiş, Dursun Bayar çevredekilerin yardımıyla kurtarılmıştı.