Beşiktaş'ta Yılbaşı Kutlamaları Ortaköy Meydanı'nda Gerçekleşti

Yeni yıla saatler kala Ortaköy Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sokak sanatçılarının konseri ile eğlendi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise havai fişek gösterisi başladı. Gösteri sırasında bir çok vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel