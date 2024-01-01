Beşiktaş'ta Yılbaşı Kutlamaları Ortaköy Meydanı'nda Gerçekleşti
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Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamaları Ortaköy Meydanı'nda yapıldı. Yerli ve yabancı turistler havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi. Sokak sanatçılarının konseriyle eğlenceli bir gece geçirildi.
Yeni yıla saatler kala Ortaköy Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sokak sanatçılarının konseri ile eğlendi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise havai fişek gösterisi başladı. Gösteri sırasında bir çok vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel