Beşiktaş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında bir otelde arama yapıldı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir otelde yeniden arama gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, 5 Ocak'taki operasyon doğrultusunda otelde yaklaşık 3 saat boyunca arama yaptı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 5 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir otelde yeniden arama gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek sahilinde bir otelde jandarma ekipleri arama yaptı.
5 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu doğrultusunda yeniden arama yapılan otelde, jandarma ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü.
Arama çalışmalarına, hassas burunlu 6 narkotik köpeği de katıldı.
Ekipler, topladıkları bazı materyalleri delil torbalarına koyarak otelden ayrıldı.