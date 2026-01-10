Haberler

Beşiktaş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında bir otelde arama yapıldı

Beşiktaş'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında bir otelde arama yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir otelde yeniden arama gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, 5 Ocak'taki operasyon doğrultusunda otelde yaklaşık 3 saat boyunca arama yaptı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 5 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir otelde yeniden arama gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek sahilinde bir otelde jandarma ekipleri arama yaptı.

5 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu doğrultusunda yeniden arama yapılan otelde, jandarma ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü.

Arama çalışmalarına, hassas burunlu 6 narkotik köpeği de katıldı.

Ekipler, topladıkları bazı materyalleri delil torbalarına koyarak otelden ayrıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti